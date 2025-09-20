Visite libre du lavoir de Daumeray Lavoir Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite libre du lavoir de Daumeray Lavoir Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du lavoir de Daumeray 20 et 21 septembre Lavoir Daumeray Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Ce vieux lavoir a été restauré par l’association « d’histoires en découvertes de Daumeray ».

Lavoir Daumeray Rue de l’Etang daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce vieux lavoir a été restauré par l’association « d’histoires en découvertes de Daumeray ».

Laura Bellanger