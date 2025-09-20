Visite libre du lavoir de Daumeray Lavoir Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00
Ce vieux lavoir a été restauré par l’association « d’histoires en découvertes de Daumeray ».
