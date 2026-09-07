Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey

Informations pratiques

Visite libre du lavoir de Nourice Dimanche 20 septembre, 14h00 Lavoir de Nourice Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir de Nourice, unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale. Son toit de laves repose sur un pilier central. Il a une forme générale de haricot et un bassin en ellipse. Il a été dessiné par l’architecte chalonnais Zolla en 1829.

Lavoir de Nourice Chemin de Nourice, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Ce lavoir communal bâti en 1829 a une architecture très intéressante en forme de haricot, unique en Bourgogne. Parking sur place.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir de Nourice, unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale. Son toit de laves repose sur un pilier Il a…

©Amicale de Rosey