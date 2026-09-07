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Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey

dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir de Nourice · Rosey

Visite libre du lavoir de Nourice, Lavoir de Nourice, Rosey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Nourice
Adresse
Chemin de Nourice, 71390 Rosey
Ville
71390 Rosey
Département
Saône-et-Loire

Visite libre du lavoir de Nourice Dimanche 20 septembre, 14h00 Lavoir de Nourice Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir de Nourice, unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale. Son toit de laves repose sur un pilier central. Il a une forme générale de haricot et un bassin en ellipse. Il a été dessiné par l’architecte chalonnais Zolla en 1829.

Lavoir de Nourice Chemin de Nourice, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Ce lavoir communal bâti en 1829 a une architecture très intéressante en forme de haricot, unique en Bourgogne. Parking sur place.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir de Nourice, unique en Bourgogne pour sa grande originalité architecturale. Son toit de laves repose sur un pilier Il a…

©Amicale de Rosey

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