Visite libre du lavoir de Nourice Lavoir de Nourice Rosey

Accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir de Nourice, unique en Bourgogne pour sa très grande originalité architecturale. Son toit de laves repose sur une colonne centrale, il a une forme générale de haricot et un bassin en ellipse. Il a été conçu par l’architecte Zolla en 1829.

Lavoir de Nourice Chemin de Nourice, 71390 Rosey Rosey 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 95 74 02 Ce lavoir communal bâti en 1829 a une architecture très intéressante en forme de haricot, unique en Bourgogne. Parking sur place.

© Amicale de Rosey