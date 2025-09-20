Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault Lavoir de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault

Visite libre du lavoir de Saint-Julien-du-Sault Lavoir de Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter de magnifique lavoir du XIXe siècle, le lavoir de Saint-Julien-du-Sault.

Lavoir de Saint-Julien-du-Sault 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© J.-M. S.