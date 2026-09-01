Visite libre du lavoir de Secqueville en bessin | Journées du Patrimoine Rue des lavoirs Rots

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Rots

Visite libre du lavoir de Secqueville en bessin | Journées du Patrimoine

Rue des lavoirs Lavoir Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Charmant témoignage de la vie d’autrefois où une vie sociale intense se développait. Les lavoirs se sont développés grâce à la loi de 1851 incitant les villes et villages à les installer.

Charmant témoignage de la vie d’autrefois où une vie sociale intense se développait. Les lavoirs se sont développés grâce à la loi de 1851 incitant les villes et villages à les installer.

Le lavoir de Secqueville se situe en dérivation de la rivière Thue, affluent de la Seulles. Il a également une cheminée permettant d’y produire la cendre nécessaire au blanchiment.

Des panneaux descriptifs retracent l’histoire des lavoirs en France, et permettent de comprendre le fonctionnement du lavoir de Secqueville en Bessin.

Les lavoirs ont une histoire riche et fascinante, étroitement liée à l’évolution des pratiques d’hygiène, à la vie sociale et à l’urbanisme en Europe, notamment en France. Voici les grandes étapes de leur histoire

Origines et développement

Antiquité Les premiers lavoirs publics apparaissent dans les civilisations antiques (Rome, Grèce), souvent sous forme de bassins alimentés par des sources ou des aqueducs. Ils servaient autant à laver le linge qu’à se laver.

Moyen Âge Avec la chute de l’Empire romain, les lavoirs disparaissent progressivement. Le linge est lavé dans les rivières, les fontaines ou les abreuvoirs, ce qui pose des problèmes d’hygiène et de pollution.

L’essor des lavoirs publics (XVIIe–XIXe siècles)

XVIIe siècle En France, les premières ordonnances royales encouragent la construction de lavoirs pour améliorer l’hygiène publique et éviter les épidémies.

XIXe siècle C’est l’âge d’or des lavoirs. La loi française de 1851 impose à chaque commune de plus de 500 habitants d’avoir un lavoir public. C’est l’âge d’or des lavoirs. Sous le Second Empire, des milliers de lavoirs sont construits dans les villes et les villages. Ils deviennent des lieux de sociabilité féminine, où les lavandières se retrouvent pour travailler et échanger.

Architecture Les lavoirs sont souvent couverts, avec des bassins en pierre ou en béton, et un toit pour protéger les lavandières des intempéries. Certains sont alimentés par des sources naturelles, d’autres par des réseaux d’eau courante.

Déclin et patrimoine (XXe–XXIe siècles)

Début XXe siècle L’arrivée de l’eau courante dans les foyers et des machines à laver rend les lavoirs obsolètes. Beaucoup sont abandonnés ou détruits.

Années 1970–2000 Une prise de conscience patrimoniale conduit à la restauration de nombreux lavoirs, qui deviennent des symboles du patrimoine rural et industriel.

Aujourd’hui Les lavoirs sont souvent des lieux de mémoire, des sites touristiques ou des espaces culturels. Certains sont encore utilisés pour des animations ou des fêtes locales.

Symbolique et héritage

Lieu de vie Les lavoirs étaient bien plus que des lieux de lavage. Ils sont des espaces de solidarité féminine, où l’on échange des nouvelles, des conseils, et parfois des ragots. Ils jouent un rôle social majeur dans les villages.

Patrimoine En France, de nombreux lavoirs sont classés ou inscrits aux monuments historiques, témoignant de leur importance dans l’histoire sociale et architecturale. .

Rue des lavoirs Lavoir Rots 14740 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre du lavoir de Secqueville en bessin | Journées du Patrimoine

A charming glimpse into life in days gone by, when social life was thriving. The washhouses came into being thanks to the 1851 Act, which encouraged towns and villages to set them up.

L’événement Visite libre du lavoir de Secqueville en bessin | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer