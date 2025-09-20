Visite libre du Lazaret de La Grande Chaloupe Lazarets de La Grande Chaloupe La Possession

Visite libre du Lazaret de La Grande Chaloupe 20 et 21 septembre Lazarets de La Grande Chaloupe La Réunion

Entrée libre

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Partez à la découverte de l’histoire du Lazaret à travers les expositions Quarantaine et engagisme, Métissage végétal. Le parcours botanique Métissage végétal vous invite à admirer ses espèces végétales remarquables.

Lazarets de La Grande Chaloupe La Grande Chaloupe, 97419 La Possession, France La Possession 97419 La Réunion La Réunion +262262200323 http://www.cg974.fr Le Lazaret situé à La Grande Chaloupe sur l’île de La Réunion fait partie de l’ensemble des sites de quarantaine érigés au XIXe siècle un peu partout dans le monde. Ces lieux d’isolement furent construits afin d’éviter la propagation d’épidémies sur des territoires accueillant des populations immigrantes, originaires de pays où sévissaient des maladies pestilentielles (peste, variole, choléra, etc.) et ayant passé plusieurs semaines ou mois en mer dans des conditions d’hygiène sommaires. NRL, sortie La Grande Chaloupe, suivre les panneaux « Lazarets »

Expositions Quarantaine et engagisme, Métissage végétal et parcours botanique Métissage végétal

