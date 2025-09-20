Visite libre du lieu-dit La Batejade : découvrez l’architecture locale cévenole La Batejade Alès

Gratuit. Plan de visite à récupérer ici : 854 route d’Uzès, 30100 Alès.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Visite libre de La Batejade : architecture cévenole

Découvrez l’architecture locale cévenole en parcourant librement le lieu-dit La Batejade.

Un plan de visite vous sera remis à l’arrivée pour ne rien manquer des lieux à découvrir.

Une buvette et une petite restauration seront proposées par l’association SPAC La Batejade.

Pour prolonger votre séjour à Alès, les chambres d’hôtes de La Batejade vous accueillent dans un cadre authentique.

La Batejade 854 route d’Uzès, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 66 50 http://www.spaclabatejade.e-monsite.com https://www.facebook.com/spaclabatejade La Batejade est un domaine du XVIIIe siècle.

Lieu de vie atypique, il est entouré de verdure et présente une architecture cévenole.

Aujourd’hui, la Batejade est entretenue par une association de passionnés, l’association Sauvegarde du Patrimoine Alésien Cévenol, qui fait partager ce domaine à travers un jardin partagé, un habitat partagé, une écologie humaine et environnementale partagée. Rond-point du pont du Gard, direction la Jasse de Bernard, direction Uzès.

©Catherine Lacoste-Pouget