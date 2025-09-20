Visite libre du logis de la Chabotterie Logis de la chabotterie Saint-Sulpice-le-Verdon

Visite libre du logis de la Chabotterie 20 et 21 septembre Logis de la chabotterie Vendée

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Département de la Vendée offre au logis de la Chabotterie, une découverte évocatrice de la douceur de vivre à la campagne à la fin du XVIIIe siècle, à travers 10 salles historiques meublées. Visitez également le parc boisé de 48ha, un parcours de verdure avec lavoir, rivière, prairie et bois.

02 28 85 77 00

http://nossites.vendee.fr

Logis de la chabotterie La Chabotterie, 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon Saint-Sulpice-le-Verdon 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon Vendée Pays de la Loire 02 28 85 77 00 http://www.vendee.fr [{« link »: « http://nossites.vendee.fr »}] Établi à l’emplacement d’une forteresse détruite lors de la guerre de Cent Ans, construit essentiellement en deux étapes (un logis XV° auquel s’adjoint au Nord un imposant pavillon carré au début du XVII°), modifié sensiblement aux XVIII° et XIX°, ce manoir est surtout connu pour avoir été impliqué à plusieurs reprises dans des événements historiques majeurs pour la Vendée : guerres de religion, arrestation du chevalier de Charette en 1796. De son architecture assez hétérogène, on retient surtout l’élévation très élaborée de la tour d’escalier XVII°. Devenu l’un des lieux emblématiques de la guerre vendéenne, il est aménagé en musée, consacré à la reconstitution des intérieurs ruraux du XVIIIè.

© D.FUGERE