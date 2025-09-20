Visite libre du MAHPP, musée Pissarro à Pontoise Musée Camille-Pissarro Pontoise

Visite libre du MAHPP, musée Pissarro à Pontoise 20 et 21 septembre Musée Camille-Pissarro Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous pourrez découvrir les collections du musée centrées sur Camille Pissarro et ses contemporains. Un focus sera dédié au peintre Emilio Boggio. Originaire du Venezuela, ami des impressionnistes et de Pissarro en particulier, Emilio Boggio réalise des toiles postimpressionnistes figurant Pontoise, Auvers (où il est installé) et l’Isle-Adam.

Musée Camille-Pissarro 17 Rue du Château, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130380240 https://www.ville-pontoise.fr/equipement/musee-camille-pissarro Collection d’estampes et de dessins de Camille Pissarro (1830 – 1903) et de ses fils. Deux toiles de Camille Pissarro sont exposées : « Péniche sur la Seine » (huile sur toile, vers 1864) et « La Brouette » (dépôt du musée d’Orsay, huile sur toile, vers 1881). Politique d’expositions temporaires consacrées aux nombreux artistes impressionnistes ayant travaillé sur les bords de l’Oise sur la peinture du paysage du XIXe siècle ou ayant été liés à Camille Pissarro. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

Visite libre

Ville de Pontoise