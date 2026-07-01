Visite libre du manoir de Verdigné, Manoir de Verdigné, Avesnes-en-Saosnois

Informations pratiques

Visite libre du manoir de Verdigné 19 et 20 septembre Manoir de Verdigné Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des extérieurs et de l’intérieur; les amis de Verdigné répondent aux questions sur l’histoire et sur les travaux de restauration

Salle d exposition

Présence d’une tapissière et expo photos de la petite flore et faune locale

Et expo peintre

Manoir de Verdigné Verdigné, 72260 Avesnes-en-Saosnois Avesnes-en-Saosnois 72260 Sarthe Pays de la Loire 06 42 14 45 22

Visite des extérieurs et de l’intérieur; les amis de Verdigné répondent aux questions sur l’histoire et sur les travaux de restauration

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