Visite libre du Manoir du Petit Béru Lieu dit Le Petit Beru 72540 Vallon sur Gée Vallon-sur-Gée

Visite libre du Manoir du Petit Béru Dimanche 21 septembre, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des jardins, les douves, les ramparts, le pigeonnier, les écuries…

Lieu dit Le Petit Beru 72540 Vallon sur Gée Vallon sur Gée Vallon-sur-Gée 72540 Sarthe Pays de la Loire 0664638216 Manoir classé et inscrit du XV ieme siècle n’ayant pas été remanié. La visite comprend l’ensemble des extérieurs et l’escalier à vis de la tourelle. Accès en voiture. Parking sur place.

