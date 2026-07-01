Visite libre du manoir, Manoir de Beaumont, Bourneville-Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite libre du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Beaumont Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Manoir de Beaumont

Vaste ensemble architectural fortifié, comportant notamment un magnifique colombier datant du XVIème siècle et des granges avec toit de chaume aux impressionnantes charpentes des XVIème et XVIIIème siècles, témoignant du savoir-faire des artisans.

Vous serez accueillis par les propriétaires, très attachées à la préservation de ce patrimoine fragile et précieux.

La visite s’effectue librement, à votre rythme, avec une notice historique.

Diffusion d’un diaporama sur l’histoire du site.

En visitant le Manoir de Beaumont, vous participez aussi à la valorisation d’un patrimoine fragile, qu’il est essentiel de faire revivre, de préserver et de transmettre aux générations futures.

Manoir de Beaumont 270 route des Argilières, 27500 Bourneville-Sainte-Croix Bourneville-Sainte-Croix 27500 Bourneville Eure Normandie Manoir de Beaumont

Ferme fortifiée avec colombier du XVIème s. et granges aux impressionnantes charpentes (XVI et XVIIIème s.) A 13 sortie 26. A Bourneville suivre Fourmetot – Pont-Audemer (D 139), tourner entre les 2 ponts autoroutiers (A 13 et 131). Lilletôt route des Argilières. Parking à l’intérieur du domaine.

Visite libre du Manoir de Beaumont

©Céline Duval-Hubert