Visite libre du manoir, Manoir de Douville, Mandeville-en-Bessin

Informations pratiques

Visite libre du manoir Samedi 19 septembre, 10h00 Manoir de Douville Calvados

4€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00 Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 - 2026-09-19T13:30:00+02:00

Manoir de Douville. Ferme fortifiée du XVI-XVIIe siécles. Caractéristique du Bessin construite sur d’imposantes caves voûtées. Belles charpentes sous toitures. Assez rare: trous de défense d’arquebuse dans les marches de l’escalier intérieur. Vieux potager dans la salle du vieux logis. collection de poucettes anciennes. Fourneaux à bois anciens et petit matériel divers. Devenu rare: présentation d’un mécanisme d’entrainement de poulies et courroies (actionnées à l’origine par un cheval)

Présentation d’attelages hippomobiles anciens.

Manoir de Douville 14710 Mandeville-en-Bessin Mandeville-en-Bessin 14710 Calvados Normandie 02 31 22 50 15 Ferme seigneuriale fortifiée des XVIe XVIIe siècles. Caractéristique de l’architecture du Bessin, construite sur d’imposantes caves voûtées.

Manoir de Douville. Ferme fortifiée du XVI-XVIIè siécles. Caractéristique du Bessin construite sur d’imposantes caves voûtées. Belles charpentes sous toitures. Assez rare: trous de défense d’ar…

Vallée Jacques