Visite libre du MAUSA H07 MAUSA H07 Saint-Chamond

Visite libre du MAUSA H07 20 et 21 septembre MAUSA H07 Loire

Gratuit pour les moins de 10 ans ; Tarif préférentiel pour les adultes et les étudiants de 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le Mausa H07 en autonomie.

Dans la halle 07 entièrement réhabilitée, soyez émerveillé par l’architecture industriel encore bien présente dans ce lieu insolite. Découvrez le MAUSA H07, un musée de street-art avec une exposition temporaire NoMad.

MAUSA H07 14 rue Pétin-Gaudet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le MAUSA, groupe de musées déjà implanté en Alsace, a ouvert son troisième musée au sein de la ville de Saint-Chamond. Site autrefois très industrialisé, le site accueille des artistes du monde entier. Avec une superficie de plus de 10 000m², le musée est le 8ème plus grand musée de France.

Dans une ancienne aciéries de 1899 consacrée à la production de pièces pour les chars d’assaut, la halle 07, entièrement réhabilitée par Cap Métropole et le soutien de la ville de Saint-Chamond, se transforme en espace de vie et d’expositions permettant d’accueillir de nombreux visiteurs. VENIR EN BUS

Ligne 40 : Arrêt Montgolfier

Ligne M5 : Rue Sibert

VENIR EN VOITURE

Sortie Saint-Chamond Ouest (Sortie 16) sur l’A47. (provenance de Saint-Etienne)

Un parking visiteur se situe au niveau de la rue Pétin-Gaudet, à proximité de l’entreprise Faure. A pied, pour rejoindre le Mausa, remonter la rue Pétin-Gaudet, puis tourner à droite au niveau de la cheminée.

© Rose Lecourt