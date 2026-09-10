Visite libre du Mémorial de la Résistance en Vercors, Mémorial de la Résistance en Vercors, Vassieux-en-Vercors

Informations pratiques

Visite libre du Mémorial de la Résistance en Vercors 19 et 20 septembre Mémorial de la Résistance en Vercors Drôme

Entrées gratuite sur les deux jours – pas de réservation nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre audio guidée du Mémorial de la Résistance en Vercors

Au coeur du Vercors, le mémorial de la Résistance est un site unique.

Edifié à 1300m d’altitude, il offre un panorama imprenable sur la plaine de Vassieux et le massif du Vercors. L’architecture contemporaine du mémorial et le parcours de visite immersif, sonore et visuel, vous plongent au cœur de l’histoire de la Résistance dans le Vercors.

La découverte du mémorial de la Résistance permet de ressentir les émotions qui ont animé les femmes et les hommes qui se sont engagés. Un cheminement pour apprendre, comprendre et se questionner sur nos valeurs contemporaines.

Mémorial de la Résistance en Vercors 3425 col de la chau 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475482600 http://www.memorial-vercors.fr https://www.facebook.com/MemorialdelaresistanceenVercors La découverte du mémorial de la Résistance permet de ressentir les émotions qui ont animé les femmes et les hommes qui se sont engagés. Un cheminement pour apprendre, comprendre et se questionner sur nos valeurs contemporaines. Accès en voiture, pas de transports en commun, parkings à proximité (parking et accès PMR)

Visite libre audio guidée du Mémorial de la Résistance en Vercors

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