Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray
samedi 19 septembre 2026 · 9 rue de Vannes · Sainte-Anne-d'Auray
Informations pratiques
Sainte-Anne-d’Auray
Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray
9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire de ce lieu de mémoire, construit à partir de 1922 en l’honneur des soldats bretons tombés lors de la Première Guerre Mondiale. Aujourd’hui, ce monument pour la paix, commémore les victimes de tous les conflits du 20e et 21e siècle.
Visite libre grâce au parcours « Chemin de Mémoire » ponctué de panneaux explicatifs et présence des bénévoles de l’association « Les Amis du Mémorial » (10h-12h/14h-18h). .
9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan)
- Parcours Baludik : À la découverte de la nécropole nationale de Sainte-Anne d’Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray 18 septembre 2026
- Visites du Mémorial de Sainte-Anne-d‘Auray, Mémorial des Bretons morts pour la France, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, Fontaine, Sainte-Anne-d’Auray, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026
- Exposition « Sacrés Trésors! », Galerie du Cloître, Sainte-Anne-d’Auray 19 septembre 2026