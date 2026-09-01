Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray 9 rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray

Informations pratiques

Sainte-Anne-d’Auray

Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray

9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de ce lieu de mémoire, construit à partir de 1922 en l’honneur des soldats bretons tombés lors de la Première Guerre Mondiale. Aujourd’hui, ce monument pour la paix, commémore les victimes de tous les conflits du 20e et 21e siècle.

Visite libre grâce au parcours « Chemin de Mémoire » ponctué de panneaux explicatifs et présence des bénévoles de l’association « Les Amis du Mémorial » (10h-12h/14h-18h). .

9 rue de Vannes 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Visite libre du Mémorial de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon