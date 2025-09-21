Visite libre du Mémorial des Finistériens Mémorial des Finistériens Brest

Accès gratuit/ Animaux non acceptés sauf animaux d’assistance/ Buvette et crêpes (payante)

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

L’exposition permanente relative à la Seconde Guerre mondiale est ouverte au public, à l’exception des bunkers.

Le film « Brest en guerre » d’une durée de 15 mn sera diffusé à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Mémorial des Finistériens Fort Montbarey, Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest Brest 29200 Finistère Bretagne 0695554355 http://www.montbarey.fr https://www.facebook.com/Montbarey;https://www.facebook.com/MEMORIALDESFINISTERIENS/ Cet ouvrage fortifié construit sous Louis XIV est consacré à la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale. Le Fort Montbarey a été mis à la disposition de l’Association du Mémorial en 1984 afin qu’y soit racontée l’histoire des Finistériens durant la Seconde Guerre Mondiale. TRAM A et bus arrêt « fort Montbarey ». En voiture, limite ouest de Brest

autre n° de téléphone : 0660058756

