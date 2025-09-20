Visite libre du moulin de Pesquies Moulin de Pesquiès Saint-Sulpice-sur-Lèze

Visite libre du moulin de Pesquies Moulin de Pesquiès Saint-Sulpice-sur-Lèze samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du moulin de Pesquies 20 et 21 septembre Moulin de Pesquiès Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du moulin de Pesquies

Découvrez l’histoire du moulin de Pesquiès et profitez de sa vue imprenable sur la commune et les Pyrénées, au choix en visite libre ou visite guidée.

Visite libre : samedi de 10h à 18h

Visite guidée à la demande : dimanche de 10h à 18h

Moulin de Pesquiès Le bourg, 31410 Saint-Sulpice-Sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 63 33 Le moulin de Pesquiès est un des joyaux de Saint-Sulpice-sur-Lèze, dans l’intercommunalité du Volvestre. L’emplacement du moulin est idéal pour passer un bon moment dans un cadre fantastique. Il est possible de s’y rendre en voiture et de pique-niquer sur place.

Selon les matériaux utilisés pour sa construction au Moyen Âge, il a longtemps été pris pour hypothèse que le moulin avait été érigé entre le XIVe et le XVe siècle, mais beaucoup s’accordent à dire qu’il a été construit au XIIIe siècle. Il a été utilisé à plein temps jusqu’à la construction du moulin à eau sur la Lèze – au XVIIIe siècle – puis abandonné petit à petit. Rentrez sur le GPS les coordonnées suivantes : 43.332946, 1.335321.

Visite du moulin de Pesquies

© OTI Volvestre