Visite libre du moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac

Informations pratiques

Visite libre du moulin des Tours 19 et 20 septembre Moulin des Tours Lot-et-Garonne

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Moulin des Tours – Portes ouvertes pour les Journées du Patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Moulin des Tours vous ouvre ses portes pour une visite libre de ce moulin fortifié du XIVᵉ siècle, monument emblématique de l’Albret.

Visite libre et gratuite tout le week-end

Découvrez l’histoire du site et ses multiples activités au fil des siècles :

• Moulin à farine

• Foulon à draps

• Production d’électricité

• Travail du liège

Une exposition retrace l’évolution du moulin et permet de monter au chemin de ronde, où vous attend une présentation supplémentaire consacrée aux reliques de Saint-Louis.

En bonus : (re)découvrez les jeux anciens en bois, installés sur le site en partenariat avec Géants de bois ! Un moment ludique et convivial, à vivre en famille ou entre amis, dans un lieu chargé d’histoire.

Moulin des Tours 4 Rue du Moulin des Tours, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 33553650937 https://www.moulindestours.com Édifié à partir de 1309 par Amanieu VII d’Albret, seigneur de Nérac, ce moulin à blé fortifié devient par la suite la propriété d’Henri III de Navarre, futur Henri IV. Situé à Nérac à l’angle du pont à dix arches, sur lequel passait la Ténarèze, l’édifice est utilisé comme site péager. De plan carré de 15 m de côté, il est flanqué aux angles de quatre tours carrées crénelées d’inégales hauteurs (29 m pour la plus haute). Plus forteresse que moulin aux XVIe et XVIIe siècles, le Moulin des Tours devient au XIXe siècle une véritable minoterie industrielle sous l’impulsion d’Antonin Bransoulié, qui modernise les installations de production de farine destinée à l’exportation vers les Antilles. Deux incendies en 1905 et 1937 endommagent les installations et équipements qui servaient respectivement à la production d’électricité et à une usine de liège.

Des fouilles archéologiques menées en 2009 et 2010 révèlent la présence d’un foulon du XVIIe siècle dans le soubassement. Parking situé côté Nérac à 100m du Moulin des Tours

Le Moulin des Tours – Portes ouvertes pour les Journées du Patrimoine

© Albret Tourisme