Visite libre du Moulin Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière

Visite libre du Moulin Moulin de Villar Loubière Villar-Loubière dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre du Moulin Dimanche 21 septembre, 14h00 Moulin de Villar Loubière Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ce moulin hydraulique possède une roue horizontale qui, grâce à la poussée de l’eau permet l’actionnement des roues et un mécanisme de meules pour la transformation des céréales en farine et des fruits à coque en huile.

Construit en 1838 puis restauré en 1979 et en 2013, découvrez le dernier édifice pouvant encore témoigner du travail et du savoir faire des anciens meuniers du Valgaudemar.

Moulin de Villar Loubière 05800 Villar-Loubière Villar-Loubière 05800 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Moulin hydraulique à roues horrizontales

Ce moulin hydraulique possède une roue horizontale qui, grâce à la poussée de l’eau permet l’actionnement des roues et un mécanisme de meules pour la transformation des céréales en farine et des à en…

M. Arzur-cccv