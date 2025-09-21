Visite libre du moulin rénové Moulin Dousset, La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz

Visite libre du moulin rénové Moulin Dousset, La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz dimanche 21 septembre 2025.

Visite libre du moulin rénové Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Moulin Dousset, La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visite du moulin

Moulin Dousset, La Bernerie-en-Retz 5 rue René Guy Cadou, 44760 La Bernerie-en-retz La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 22 94 43 62 Suite à sa rénovation, le Moulin Dousset, dont l’existence est attestée sur des cartes marines dès 1696, ouvre ses portes pour la première fois au public. On pourra y voir une grande partie du mécanisme qui a été conservé.

Dès 2026 seront organisées des animations – visites pédagogiques présentant ce témoignage important de la meunerie d’antan, lectures de poésie en collaboration avec l’Association Cadou-Poésie (le moulin fut la propriété du grand-père et de l’arrière-grand-père d’Hélène Cadou, née Laurent). Gare de la Bernerie à 2 minutes à pied, grand parking en face du moulin. Entrée par le portillon bleu au 5, rue René Guy Cadou, sans réservation, le dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Visite du moulin

Photos C. Aslangul/A. Varieras