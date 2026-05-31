Visite libre du moulin, route du moulin 27350 hauville, Hauville
Visite libre du moulin, route du moulin 27350 hauville, Hauville samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du moulin 19 et 20 septembre route du moulin 27350 hauville Eure
19 pers. max, 1€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre
https://www.facebook.com/moulinavent27
route du moulin 27350 hauville 2 rue du moulin 27350 hauville Hauville 27350 Eure Normandie 0232565732 http://www.terresvivantes-normandie.fr/moulin https://www.instagram.com/moulindepierre27/ [{« link »: « https://www.facebook.com/moulinavent27 »}] Construit au 13ème siècle par les moines de l’Abbaye Saint Pierre de Jumièges, c’est le dernier moulin à vent de la région. Parking
Visite libre
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