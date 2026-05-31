Visite libre du moulin, route du moulin 27350 hauville, Hauville

Visite libre du moulin 19 et 20 septembre route du moulin 27350 hauville Eure

19 pers. max, 1€, gratuit <16 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre

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route du moulin 27350 hauville 2 rue du moulin 27350 hauville Hauville 27350 Eure Normandie 0232565732 http://www.terresvivantes-normandie.fr/moulin https://www.instagram.com/moulindepierre27/ [{« link »: « https://www.facebook.com/moulinavent27 »}] Construit au 13ème siècle par les moines de l’Abbaye Saint Pierre de Jumièges, c’est le dernier moulin à vent de la région. Parking

Visite libre

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