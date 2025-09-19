Visite libre du Mur des je t’aime en présence des artistes Le mur des je t’aime Paris

Gratuit.

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Possibilités pour les scolaires de prendre contact en amont avec les artistes pour une visite gratuite accompagnée, à programmer le vendredi 19 septembre 2025. contact@lesjetaime.com. Créneaux horaires et nombre d’élèves et professeurs participants à définir ensemble au préalable.

Le mur des je t'aime 14 Pl. des Abbesses, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France https://www.lesjetaime.com/ contact@lesjetaime.com Le mur des je t'aime est une œuvre artistique publique située à Montmartre, Paris, créée en 2000 par Frédéric Baron et Claire Kito. Il rassemble plus de 300 expressions de « Je t'aime » en 250 langues sur un mur recouvert de 612 carreaux de pierre de lave émaillée. Depuis sa création, le Mur est devenu un lieu emblématique de l'amour et de la paix, du dialogue entre les peuples et de la célébration de la diversité linguistique. Accès gratuit, métro Abbesses.

Frédéric Baron et Claire Kito