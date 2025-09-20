Visite libre du musée archéologique Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Dijon

Visite libre du musée archéologique 20 et 21 septembre Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans le dernier bâtiment conventuel de l’abbaye de Saint-Bénigne, le musée abrite des collections archéologiques de la Préhistoire au Moyen Âge. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Dortoir des Bénédictins, Musée archéologique à Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 95 95 https://www.orchestredijonbourgogne.fr/

© Direction des musées de Dijon / Philippe Bornier