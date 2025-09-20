Visite libre du musée avec un livret-jeux pour enfants à télécharger Musée Hèbre Rochefort

Gratuit. Sans réservation. Disponibles sur le site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Si vous avez entre 8 et 12 ans ou êtes en famille, partez à la découverte du musée et de la ville grâce 4 livrets-jeux à télécharger et à imprimer !

Livrets disponibles aussi à l’accueil du museé Hèbre.

4 thèmes pour des visites libres et en famille : le plan-relief, l’Océanie, le musée et la ville.

lien : [https://www.ville-rochefort.fr/service-educatif-dhebre]

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France. Collections de masques et de totems africains de la collection Lesson. Pièces océaniennes et des Iles marquises. Collections étrusques et grecques de la collection Campana. École de Michel Ange. École italienne. École française du XVIIe siècle.

© Ville de Rochefort