Visite libre du musée Baron Martin Musée Baron Martin Gray

Visite libre du musée Baron Martin Musée Baron Martin Gray samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée Baron Martin 20 et 21 septembre Musée Baron Martin Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le musée d’Art et d’Archéologie Baron Martin. Vous découvrirez, dans les salons du château, une riche collection d’œuvres allant du Moyen Âge au début du XXe siècle, entre autres des peintures hollandaises et flamandes du XVIIe siècle, ou encore des œuvres peintes et sculptées du XIXe siècle.

Les caveaux présentent, pour leur part, une intéressante collection d’archéologie locale. Quant à l’étage du château, il est consacré aux expositions temporaires qui ont lieu chaque année, pendant l’été. Jusqu’au 22 octobre 2025, vous pourrez découvrir l’exposition temporaire Henri Martin, Henri Le Sidaner, deux talents fraternels.

Musée Baron Martin 6 Rue Edmond Pigalle, 70100 Gray, France Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384656910 https://www.musee-baronmartin.fr Ancien château royal ayant appartenu à la reine Jeanne de France, puis à partir du rattachement de la Franche-Comté à la France à Louis XIV et à ses héritiers. L’édifice est traité dans le style des demeures de plaisance des années 1700 et s’inscrit dans un parc à l’anglaise ceint de remparts interrompus par une tour servant d’entrée à la propriété. Le parc, les remparts et la tour, comme le panorama sur la Saône, confèrent une humeur particulière à ce lieu inscrit entre nature et culture.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Gray