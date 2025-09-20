Visite libre du Musée Belmondo Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle Boulogne-Billancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le musée Paul Belmondo met en scène, dans un cadre prestigieux, une sélection de sculptures créée par l’artiste tout au long de sa carrière.

« Coskun, expression directe ». Dans les musées de la ville (14 mai–19 octobre 2025), sculptures modernes et contemporaines sont mises en dialogue au musée Paul Belmondo

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l’Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo Le château est une “folie” du XVIIIe siècle.

Visite libre « Coskun, expression directe »

©Ville de Boulogne-Billancourt