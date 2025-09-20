Visite libre du Musée Bossuet Cité épiscopale Meaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Accès libre et gratuit en continu de 10h à 19h

Audioguides gratuits, parcours adulte et enfant

Une invitation à découvrir les riches collections du musée et ses expositions :

Les collections permanentes

Exposition temporaire De pierre et de papier, l’œuvre de la marquise de Maillé au service du patrimoine, jusqu’au 4 janvier 2026

Exposition temporaire L’art de toucher le ciel en partenariat avec le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Île-de-France, jusqu’au 21 septembre 2025

Exposition d’oeuvres réalisées par les élèves des classes de dessin de l’Espace Caravelle (Meaux) dans le cadre du partenariat « Une saison à Bossuet »

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

Visite libre

Exposition « L’art de toucher le ciel » dans la chapelle haute du musée Bossuet © Pauline Assathiany