Visite libre du musée Cernuschi avec livret Musée Cernuschi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accompagnés d’un livret de visite, découvrez les secrets de l’hôtel particulier accueillant des œuvres d’arts asiatiques. Ce parcours vous permettra d’appréhender l’influence de la collection d’Henri Cernuschi au XIXe siècle jusqu’à la richesse du parcours actuel des collections.

Livret à retirer dans l’entrée du musée.

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr http://www.instagram.com/museecernuschi;http://www.twitter.com/museecernuschi;http://www.facebook.com/museeCernuschi Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous. Métro : ligne 2 station Villiers ou Monceau / ligne 3 station Villiers. Bus : 30, 84, 93

© Stéphane Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet