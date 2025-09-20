Visite libre du musée Charles de Gaulle Musée Charles de Gaulle Scorbé-Clairvaux

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le musée Charles de Gaulle s’appuie sur une collection de rares documents et objets rassemblés depuis plus de 40 ans et répartis dans 6 salles d’expositions thématiques, qui permettent la découverte d’ouvrages originaux sur et de Charles de Gaulle.

Musée Charles de Gaulle 12 place de l'église, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 84 24 00 83 http://www.scorbe-clairvaux.fr

À travers ses 4 salles d’expositions thématiques, il permet la découverte d’ouvrages originaux de Charles de Gaulle, des journaux d’époque, des documents et objets authentiques et rares qui ont fait l’histoire du grand homme.

Une 5e salle, « Images et son », complète cette dynamique et propose à la diffusion des films et documentaires liés au général de Gaulle, à son histoire et à celles et ceux qui l’ont accompagné.

