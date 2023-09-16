Visite libre du Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire Albertville

Entrée libre

Début : 2023-09-16T10:00:00 – 2023-09-16T18:00:00

Fin : 2023-09-17T10:00:00 – 2023-09-17T18:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Musée d’art et d’histoire d’Albertville vous ouvre ses portes gratuitement de 10h à 18h.

Profitez de cette ouverture en continu pour explorer l’histoire d’Albertville et de ses environs.

Musée d’art et d’histoire 18 Place de conflans, 73200 Albertville, France Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 33479378686 https://www.albertville.fr/ma-commune/patrimoine-et-tourisme/patrimoine-a-visiter Classée au titre des Monuments historiques, la Maison Rouge est installée au cœur de la cité médiévale de Conflans. Elle se distingue par son matériau de construction, la brique, dont elle tire son nom. Érigé à la fin du XIVe siècle pour Pierre Voisin, trésorier pour le comte Amédée VI, le bâtiment n’est pas sans rappeler les palais siennois, témoignant des relations entre la Savoie et les territoires transalpins. Deux parkings gratuits à proximité : – Parking du clos des Capucins, montée Adolphe Hugues – Parking Saint-Sébastien, montée Saint-Sébastien Une visite virtuelle est proposée gratuitement aux personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder aux étages.

