Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland · Clamecy
Informations pratiques
Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir deux expositions temporaires : « Le réalisme magique » de Lukáš Kándl et « Cabinet de curiosités ». Vous pourrez également profiter des collections permanentes d’archéologie, de beaux-arts, d’affiches, de faïences, de souvenirs de Romain Rolland, et sur le flottage du bois.
Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Avenue de la République, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386271799 https://www.clamecy.fr/que-faire-a-clamecy/envie-de-culture/musee/ L’un des bâtiments est l’ancien hôtel du duc de Bellegarde, datant du XVIIe siècle.
Deux expositions temporaires : « Le réalisme magique » de Lukáš Kándl et
©Lukas Kandl – Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland
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