Visite libre du musée de La Forge Musée de la forge Leigné-sur-Usseau

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir librement le musée de la Forge lors des Journées européennes du patrimoine !

Musée de la forge 86230 Leigné-sur-Usseau Leigné-sur-Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine L’ancienne ferme à cour carrée, typique de la région, a été transformée pour une seconde vie.

Forge, charbonnerie, bourrellerie, tonnellerie, boulangerie, huilerie, laiterie-crémerie,

chantier de sabotier, et scieurs de long, sont autant d’ateliers artisanaux reconstitués en ces lieux tels qu’ils existaient il y a quelques décennies.

On danse encore dans la grange reconvertie en salle de spectacle, lors de diverses manifestations festives.

Un large espace est réservé au musée du feu, œuvre privée de monsieur Claude Sapin, chatelleraudais passionné de l’histoire des pompiers et artiste à ses heures perdues.

Cette collection de milliers de pièces datant du XVIIe siècle à nos jours est assurément unique dans le grand chatelleraudais, et bien au-delà.

