Visite libre du musée de la lainerie du Gévaudan Ateliers de la Bruyère Saugues

Visite libre du musée de la lainerie du Gévaudan Ateliers de la Bruyère Saugues samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée de la lainerie du Gévaudan Samedi 20 septembre, 09h00 Ateliers de la Bruyère Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Au sein de la Lainerie, les visiteurs peuvent découvrir les différentes étapes de transformation de la laine, du lavage au feutrage, en passant par le filage et la couture. La Lainerie du Gévaudan se distingue par sa capacité à maîtriser l’ensemble de la chaîne de transformation de la laine, en collaboration avec la SARL Lavage Laine du Gévaudan, la dernière entreprise de lavage de laine en France.

Parcours enfant avec Chafil, le chat qui rêve de devenir gardien de troupeau.

Ateliers de la Bruyère 7 rue du Mont Mouchet, 43170 Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 74 26 80 La Lainerie du Gévaudan, située à Saugues en Haute-Loire, offre une immersion dans l’univers de la laine, de sa transformation artisanale à sa valorisation locale. Ce lieu unique combine musée, ateliers de production et boutique, illustrant le savoir-faire traditionnel de la région.

Au sein de la Lainerie, les visiteurs peuvent découvrir les différentes étapes de transformation de la laine, du lavage au feutrage, en passant par le filage et la couture. La Lainerie du Gévaudan se…

© Ateliers de la bruyère