Visite libre du Musée de la Porte Broërec’h Musée Porte Broerec’h Hennebont

Visite libre du Musée de la Porte Broërec’h 20 et 21 septembre Musée Porte Broerec’h Morbihan

tarif réduit: 4€, gratuit enfant (-12ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du Musée d’Hennebont, situé dans le cadre historique de la porte médiévale de la Ville Close crée par le duc de Bretagne, Jean Le Roux vers 1250.

Musée Porte Broerec'h 1 rue de la Prison, 56700, Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne Musée d'Histoire et traditions locales d'Hennebont, situé dans la porte fortifiée médiévale de la ville close.10 salles à thème (costumes, mobilier, maquettes, tableaux, objets usuels…). Porte Broërec'h, entrée fortifiée de la Ville Close / stationnement à proximité mais pas accessibilité P.M.R.

