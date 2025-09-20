Visite libre du musée de la Résistance Bondues

Visite libre du musée de la Résistance Bondues samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée de la Résistance

Bondues Nord

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir le **Musée de la Résistance**, au coeur d’un ancien fort militaire !

Le fort de Bondues est construit en 1878 suite à la guerre franco-prussienne. C’est dans ce fort que furent fusillés 68 résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste aujourd’hui plus qu’un tiers du fort d’origine, dont la Cour Sacrée où avaient lieu les exécutions.

Le musée est entièrement consacré à la **Résistance** dans le Nord de la France, évoquant les motifs de l’engagement et du refus de l’Occupation, les moyens mis en œuvre (sabotage, espionnage…), mais également les risques encourus et la répression des autorités allemandes et françaises.

À visiter seul, en famille ou entre amis. .

Bondues 59910 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 88 32 musee@mairie-bondues.fr

