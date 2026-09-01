Visite libre du musée de la résistance et de la déportation Frugières-le-Pin
samedi 19 septembre 2026 · Frugières-le-Pin
Informations pratiques
Frugières-le-Pin
Visite libre du musée de la résistance et de la déportation
La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Musée de la Résistance et de la Déportation Lhomenède.
Collection privée
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La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15
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English :
Self-guided tour of the Museum of the Resistance and Deportation in Lhomenède.
Private collection
L’événement Visite libre du musée de la résistance et de la déportation Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne