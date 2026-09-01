Informations pratiques

Frugières-le-Pin

Visite libre du musée de la résistance et de la déportation

La Gare Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Musée de la Résistance et de la Déportation Lhomenède.

Collection privée

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La Gare Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 42 15

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English :

Self-guided tour of the Museum of the Resistance and Deportation in Lhomenède.

Private collection

L’événement Visite libre du musée de la résistance et de la déportation Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne