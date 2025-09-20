Visite libre du musée de la Résistance Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Bondues

Visite libre du musée de la Résistance Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Bondues samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le fort de Bondues est construit en 1878 suite à la guerre franco-prussienne. C’est dans ce fort que furent fusillés 68 résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Il ne reste aujourd’hui plus qu’un tiers du fort d’origine, dont la Cour Sacrée où avaient lieu les exécutions.

Le musée est entièrement consacré à la Résistance dans le Nord de la France, évoquant les motifs de l’engagement et du refus de l’Occupation, les moyens mis en œuvre (sabotage, espionnage…), mais également les risques encourus et la répression des autorités allemandes et françaises.

À visiter seul, en famille ou entre amis.

Situé dans un ancien fort où 68 Résistants furent exécutés entre 1943 et 1944, le Musée de la Résistance vous présente l'itinéraire, les motivations, les modes opératoires de la Résistance du Nord Pas de Calais, zone où le danger était omniprésent.

