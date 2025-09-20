Visite libre du musée de la Résistance Musée de la Résistance Joigny

Visite libre du musée de la Résistance 20 et 21 septembre Musée de la Résistance Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le premier musée de la Résistance créé en France en 1946 et qui raconte l’histoire de la Résistance dans le Jovinien, en mettant l’accent sur le groupe Bayard.

Musée de la Résistance 5 rue Boffrand 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 62 11 05 http://www.joigny-tourisme.com Il s’agit du premier musée de la Résistance créé en France en 1946 par les membres du groupe Bayard, les résistants de Joigny. Ce musée témoigne du combat d’hommes et de femmes contre l’occupant nazi et le régime de Vichy, de 1940 à 1945. À partir de documents : photographies, témoignages, objets, il entend fournir aux visiteurs un récit des événements qui ont eu lieu dans le Jovinien pendant cette période.

