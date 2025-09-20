Visite libre du musée de la Vie bourguignonne Musée Perrin de Puycousin Dijon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans le cloître des Bernardines depuis 1985, le musée de la Vie bourguignonne propose de découvrir l’histoire et l’ethnographie de la Bourgogne, en particulier Dijon, à travers près de 35 000 objets et œuvres d’art. Venez le visiter librement à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

© Philippe Bornier / Direction des musées de Dijon