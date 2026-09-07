Visite libre du musée de la vie rurale, Musée de la vie rurale en Pays Landais, Laluque

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vie rurale en Pays Landais · Laluque

Informations pratiques

Visite libre du musée de la vie rurale 19 et 20 septembre Musée de la vie rurale en Pays Landais Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le savoir-faire lors d’une visite du musée de la vie rurale !

Cet édifice datant des années 1800 est aujourd’hui tenu par des bénévoles passionnés qui vous présenteront des reconstitions de la vie landaise d’autrefois.

Musée de la vie rurale en Pays Landais 32 Rue du 19 Mars 1962, 40465 Laluque Laluque 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 57 98 51

Découvrez le savoir-faire lors d’une visite du musée de la vie rurale !

© Office de tourisme du Pays Tarusate