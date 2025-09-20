Visite libre du musée de la Vigne et du Vin Musée de la Vigne et du Vin Arbois

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement les collections permanentes du musée de la Vigne et du Vin du Jura.

Musée de la Vigne et du Vin Rue du Château Pécauld, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384664045 https://www.arbois.fr/musee/musee-de-la-vigne-et-du-vin-du-jura Château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) intégré dans l’ancienne ceinture de fortification de la ville. Son architecture a été remaniée au XVIIIe siècle.

