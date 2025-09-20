Visite libre du Musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins

Visite libre du Musée de la Visitation Musée de la Visitation Moulins samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Musée de la Visitation 20 et 21 septembre Musée de la Visitation Allier

Gratuité pour tous en libre accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre des salles du rez-de-chaussée en présence d’un guide pour répondre aux éventuelles questions.

Musée de la Visitation 4 place de l’Ancien Palais, 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470443903 http://www.musee-visitation.eu Hôtel particulier du XVIIème siècle. Escalier en chêne à visse de la forêt de Tronçais et cour intérieure avec colombages. Le musée expose 8500 pièces provenant de 90 monastères du monde entier (peintures, sculptures, broderies, orfèvrerie…).

Immeubles historiques des XVè et XVIIè siècles accueillant le patrimoine d’un ordre féminin contemplatif créé en 1610. Environ 18 000 objets allant de l’orfèvrerie précieuse aux travaux de broderie d’exception en passant par l’enluminure, les papiers roulés, canivets etc. Le Musée de la Visitation vous invite à pénétrer dans un mode peu connu et fascinant…

Visite libre des salles du rez-de-chaussée en présence d’un guide pour répondre aux éventuelles questions.

Musée de la Visitation