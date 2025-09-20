Visite libre du musée de l’air et du solaire Géode – Ancienne base aérienne 136 Avrainville

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le Musée de l’Air et du Solaire, installé sur l’ancienne base aérienne de Rosières-en-Haye, vous invite à une découverte originale du fonctionnement de l’énergie solaire. À travers maquettes, panneaux explicatifs et projections immersives, la visite libre permet de comprendre comment la lumière du soleil se transforme en électricité et alimente l’un des plus grands parcs photovoltaïques d’Europe.

Le site offre une expérience à la fois pédagogique et ludique, accessible à tous les curieux.

Géode – Ancienne base aérienne 136 D907 54385 Rosieres en Haye Avrainville 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 06 90 La Base aérienne 136 de Rosières-en-Haye, connue aussi sous le nom de Toul-Rosières Air Base, est un site emblématique de l’histoire militaire et de la reconversion énergétique en Lorraine. Construite au début des années 1950 dans le cadre de la présence américaine en Europe, elle a longtemps accueilli l’US Air Force puis l’Armée de l’air française, qui y a stationné escadrons et unités opérationnelles jusqu’à sa fermeture en 2004. Étendue sur plus de 500 hectares, la base a marqué durablement le territoire par ses pistes, ses hangars et ses infrastructures stratégiques. Depuis 2012, ce lieu de mémoire s’est mué en symbole d’avenir grâce à l’installation de l’un des plus vastes parcs photovoltaïques d’Europe. Entre patrimoine aéronautique et transition énergétique, l’ancienne BA 136 incarne la capacité d’un territoire à se réinventer.

© Atelier Aile