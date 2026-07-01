Visite libre du Musée de l’ours des cavernes, Musée de l’ours des cavernes, Entremont-le-Vieux

Informations pratiques

Visite libre du Musée de l’ours des cavernes 19 et 20 septembre Musée de l’ours des cavernes Savoie

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Musée de l’ours des cavernes qui met en lumière un site exceptionnel et un animal emblématique qui a occupé cette grotte à hivernation pendant des milliers d’années.

Découvrez la scénographie moderne et interactive du musée en visite libre jalonnée d’un spectacle immersif, de tables quiz, d’animations audiovisuelles, de casques de réalité virtuelle permettant de découvrir le monde fascinant de l’ours des cavernes.

Musée de l’ours des cavernes 97 allée du musée Epernay 73670 Entremont-le-Vieux Entremont-le-Vieux 73670 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 26 29 87 http://www.musee-ours-cavernes.com Il y a plus de 28 000 ans, dans les entrailles calcaires du Granier, une grotte, connue aujourd’hui sous le nom de « Balme à Collomb », accueillait d’étranges occupants de la préhistoire… Ursus spelaeus ou les Ours des cavernes. Le Musée de l’ours des cavernes met en lumière ce site exceptionnel et cet animal emblématique qui a occupé cette grotte à hivernation pendant des milliers d’années.

Découvrez la scénographie moderne et interactive du musée ! Un spectacle immersif, des tables quiz, des animations audiovisuelles, des casques de réalité virtuelle permettent de découvrir le monde fascinant de l’ours des cavernes.

Visite libre du Musée de l’ours des cavernes qui met en lumière un site exceptionnel et un animal emblématique qui a occupé cette grotte à hivernation pendant des milliers d’années.

© L. Fouque / Chartreuse Tourisme