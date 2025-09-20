Visite libre du musée de l’Union compagnonnique Musée de l’Union compagnonnique Brive-la-Gaillarde

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du Musée de l’Union compagnonnique

Découvrez en toute autonomie le musée de l’Union compagnonnique, dédié à l’histoire, aux valeurs et aux savoir-faire des compagnons du Tour de France.

Une visite libre pour mieux comprendre l’excellence des métiers manuels et leur transmission.

Musée de l’Union compagnonnique 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 84 49 76 28 http://lecompagnonnage-brive.fr Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont réalisés pour être admis « Aspirant » ainsi que des pièces présentées par des Aspirants pour être reçus « Compagnons » (leur chef-d’œuvre). Pas de parking.

