Visite libre du Musée de Millau et des Grands Causses Musée de Millau et des Grands Causses Millau samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite des collections du musée

Parcourez les collections du musée à travers les siècles :

Paléontologie,

Protohistoire,

Antiquité gallo-romaine,

Moyen Âge et époque moderne.

Découvrez également :

les savoir-faire autour de la mégisserie et de la ganterie,

et la vie de la célèbre cantatrice Emma Calvé.

Musée de Millau et des Grands Causses Place Marechal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie Le musée de Millau est au cœur de l'histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu'un ichtyosaure d'environ 7 m de long. Groupe des Treilles, culture de l'âge du cuivre. Vie quotidienne et pratiques funéraires à l'époque romaine. La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine. Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge. Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine. Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

© Ville de Millau