Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod., MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD, Aups

Informations pratiques

Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod. 19 et 20 septembre MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD Var

Gratuit pour les moins de 20 ans et pour les adultes, le tarif réduit à 6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod.

MUSÉE À CIEL OUVERT MARIA DE FAYKOD 3366 Route de Tourtour, 83630 Aups Aups 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)4 94 70 03 94 http://www.musee-de-faykod.com/ https://www.facebook.com/maria.de.faykod/ Au cœur d’un paysage méditerranéen, un musée à ciel ouvert expose les sculptures en marbre de Carrare de Maria de Faykod.

Une cinquantaine de sculptures en marbre blanc sont disposées harmonieusement au sein d’un vaste espace naturel. Le principe d’une circulation libre dans cet espace « habité » où l’art et les jeux des éléments de la nature sont en parfaite osmose. Le Musée de Faykod est en perpétuelle expansion, sa collection s’accroît de plus en plus grâce à la créativité de l’artiste. Le musée de Faykod contribue au rayonnement du patrimoine culturel et touristique de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Ce Musée offre aux visiteurs »une Véritable Oasis de Beauté ». Parkings

Visite libre du musée, découverte de l’atelier et rencontre avec l’artiste-sculpteur Maria de Faykod.

Maria de Faykod