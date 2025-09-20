Visite libre du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise Osny

Visite libre du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise Osny samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 20 et 21 septembre Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le musée sera ouvert les deux jours gratuitement. Concerts de la fanfare départementale, dimanche 21 septembre de 14h à 17h.

Musée départemental des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 14 rue William-Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 22 19 45 https://www.pompiers95.fr/infos-services/partenaires/musee-departemental/ Le musée des sapeurs-pompiers du Val-d’Oise invite les visiteurs à découvrir l’évolution du métier de sapeur-pompier, du XVIIIe siècle à nos jours. Les collections exposées, rassemblées avec passion par les sapeurs-pompiers depuis plus de trente ans, racontent l’histoire des soldats du feu : pompes à bras, motopompes, véhicules, uniformes, matériel de lutte contre le feu.

Le musée est également un lieu d’échange entre la population et les sapeurs-pompiers : des informations de prévention sont dispensées tout au long de la visite pour sensibiliser les enfants sur les dangers de l’incendie.

Les visiteurs peuvent découvrir ce qu’est « une chèvre », ce que signifie « décaler », d’où vient l’expression « fumer comme un pompier », ou encore pourquoi les camions sont rouges…

Journées européennes du patrimoine 2025

©Thierry-Colson