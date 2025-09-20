Visite libre du musée des Arts naïfs et populaires de Noyers Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le musée des Arts naïfs et populaires de Noyers.

Vous découvrirez l’une des plus belles collection d’art naïf en France et de nombreuses collections d’art populaire en accès libre et gratuit.

Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 Rue de l’Eglise, 89310 Noyers, France Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386828909 https://www.noyers-en-bourgogne.com/decouvrir/2429 Des collections d’arts naïf, brut et populaire, sur 3 étages et 1.500 m² d’exposition.

© Musée de Noyers